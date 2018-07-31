Все по домам: приговор о хищениях у кадетов вынесли в новосибирском суде

В Новосибирске суд вынес приговор мошенникам, которые похитили деньги, выделяемые мэрией на питание детей льготных категорий, — сумма превысила 2,5 миллиона рублей.

Изначально главным подозреваемым был замдиректора Сибирского кадетского корпуса Андрей Решедько. Его обвиняли в аферах с бюджетными средствами.

«В производстве суда находилось уголовное дело в отношении Андрея Решедько, Яны Ткачук и Константина Галая. Все трое обвинялись в хищениях чужого имущества путём обмана и злоупотребления», — сообщили в суде Дзержинского района.

По мнению следствия, именно заместитель гендиректора по экономике Сибирского кадетского корпуса, приобретя юридическое лицо ООО «Кондор-Союз», назначил на должность директора указанной организации Яну Ткачук. Она в свою очередь привлекла ранее знакомого Константина Галая, состоявшего в должности агента по снабжению, и трудоустроила его в «Кондор-Союз» менеджером по продажам.

Предполагаемые махинации с бюджетными деньгами в кадетском корпусе новосибирская прокуратура вскрыла в марте 2017 года. Мошенническая схема состояла в завышении цен на продукты питания и объёма поставок. Несколько уголовных дел объединили в одно производство, его расследование поручили управлению СК по Новосибирской области. Согласно калькуляции следователей, общая сумма хищений за 2011-2016 годы составила свыше 15 млн рублей.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. Примечательно, что сегодня суд полностью оправдал Андрея Решедько, а вот доказательства, представленные стороной обвинения против Яны Ткачук и Константина Галая, были признаны убедительными.

Ткачук получила 1 год 8 месяцев лишения свободы, а Галая приговорили к полутора годам.

«В связи с зачётом в срок наказания время содержания под стражей в период предварительного расследования, подсудимые были освобождены от отбытия наказания», — сообщил представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.

Также суд взыскал с Галая и Ткачук солидарно в пользу мэрии сумму причинённого преступлением ущерба в 2,5 млн рублей. Всех троих отпустили из зала суда, но, в отличие от осуждённых, заместитель директора Сибирского кадетского корпуса Андрей Решедько имеет полное право на денежную компенсацию от государства за несколько малоприятных месяцев, проведённых в тюрьме и под домашним арестом.

Напомним, в июле в суд передали уголовное дело в отношении руководителя ООО «Главновосибирскстрой-2» по хищению 800 млн рублей у дольщиков.