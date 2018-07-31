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Рекомендации по выбору арбузов и дынь дал Роспотребнадзор

 31 июля, 15:14
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Рекомендации по выбору арбузов и дынь дал Роспотребнадзор
фото с сайта pixabay.com

В России начался сезон продажи бахчевых культур — специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные арбузы и дыни.

Рекомендации по выбору бахчевых Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте.

Как рассказали в ведомстве, торговля арбузами и дынями в необорудованных местах, в том числе вдоль автодорог, запрещена.

«В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», — предостерегли в Роспотребнадзоре.

У продавца должны быть в наличии документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также личная медицинская книжка и информация о юридическом лице.

Зрелый арбуз должен быть крупным, а цвет его корки — ярким и контрастным. Кроме того, у него должен быть целостный покров. Разрезать ягоду на части или брать кусочек на пробу специалисты не рекомендуют, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

«Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — объяснили специалисты.

В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать арбуз среднего размера, при этом он должен быть не очень тяжёлым. Если от разрезанной ягоды исходит кислый запах, её есть нельзя.

Дыни следует выбирать практически по тем же правилам, что и арбузы.

«У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твёрдая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, в мае голод вынудил юношу снова украсть несколько килограммов фруктов в Новосибирске.

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