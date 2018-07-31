Шокирующий вирус атаковал пользователей WhatsApp

Фотографии и новости шокирующего содержания рассылает в WhatsApp неизвестный вирус, в списке контактов он появляется под названием Momo.

Как пишет «Российская газета», особенностью вируса является то, что сообщения от него приходят поздней ночью. Также бот совершает в ночное время видеозвонки, на экране при этом появляется зловещее изображение существа, похожего на девушку-ворону.

«Momo — это название скульптуры, представленной в Японии в 2016 году. Она имеет такое же необычное лицо и когтистые ноги-лапы. Специалисты полагают, что бот является шуткой авторства неизвестных хакеров», — отмечает издание.

Известно, что номер Momo также зарегистрирован в Японии. Есть мнение, что вирус — подготовка к анонсу нового фильма ужасов.

Напомним, в июле заражённые письма получали омичи от «судебных приставов», адресату сообщалось о долгах и предлагалось пройти по ссылке.