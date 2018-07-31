Тонну мороженого подарит в Новосибирске «Радио Дача»

Внимательным слушателям радиостанция каждый будний день дарит две большие коробки холодного летнего десерта.

По будням со 2 июля по 31 августа жители Новосибирска участвуют в летнем марафоне на «Радио Дача 106,7 FM». Чтобы стать победителем дня и получить коробку мороженого, нужно внимательно следить за эфиром, запоминать музыкальные вопросы ведущего, дозваниваться первым на автоответчик радиостанции по номеру в Новосибирске 8 (383) 362-07-80 и отвечать правильно.

Первому победителю позвонит ведущий «Радио Дача», чтобы поздравить и спросить телефон трёх друзей, у которых тоже будет возможность получить сладкий летний подарок. Нужно только внимательно следить за эфиром и правильно отвечать на очередной вопрос.

Тонна мороженого ждёт вас!

Подробности в официальной группе «Радио Дача» в соцсети «ВКонтакте» и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Без возрастных ограничений.

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