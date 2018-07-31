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Убил сестру из-за наследства житель Новосибирска

 31 июля, 08:11
Убил сестру из-за наследства житель Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Сибиряк не хотел, чтобы его сестра претендовала на квартиру, которая может достаться ему в наследство, и убил родственницу.

35-летнего новосибирца обвинили в убийстве и краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. 20 февраля 2018 года мужчина расправился со своей сестрой, подкараулив её у дома.

Когда девушка выходила из дома, расположенного на улице 2-й Алма-Атинской, мужчина напал на неё сзади и нанёс множество ударов молотком по голове и ножом по телу. В результате родственница злоумышленника умерла на месте. Убийца скрылся с вещами погибшей.

Следствие установило, что мужчина совершил убийство из корыстных побуждений. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Уголовное дело рассмотрят в суде.

Напомним, женщина из-за ревности зарезала мужа в Кемеровской области.

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