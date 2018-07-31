Новосибирцы жалуются на обслуживание домов и суммы в квитанциях

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем жители Новосибирской области чаще всего недовольны в сфере ЖКХ.

За первое полугодие 2018 года ведомством принято 239 соответствующих обращений. Солидную долю занимает несогласие с суммами в квитанциях — 32,5 %.

Но чаще всего люди жаловались на неудовлетворительное обслуживание многоквартирных домов — 58,8 %. Речь идёт об отключении лифтов, о работе домофонов, вопросах электро- и газоснабжения, некачественном ремонте подъездов и об отсутствии в них должного освещения и так далее.

«В других обращениях люди жаловались на то, что не могут получить договоры по управлению многоквартирным домом, сметы на ремонтные работы, также претензии вызывали нарушения сроков ввода в эксплуатацию жилого дома, отказы в перепланировке жилого помещения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По каждой жалобе проходят проверки, и в случае подтверждения нарушений Роспотребнадзор может обратиться в суд для защиты прав потребителей.

В ведомстве отмечают, что заявления и доказательства нарушений принимают в общественной приёмной, которая находится на улице Челюскинцев, 7а, в Новосибирске.

Напомним, 1 июля произошла ежегодная индексация тарифов ЖКХ, рост цен в разных регионах страны различается в зависимости от решения местных властей.