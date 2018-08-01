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Бордель со «старой» омской проституткой прикрыла полиция

 1 августа, 18:05
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Бордель со «старой» омской проституткой прикрыла полиция
фото с сайта pixabay.com

Сотрудницу борделя задержали в помещении бани — видео с откровениями жрицы любви попали в соцсети.

Жители Октябрьского округа сообщили полиции, что сомнительное заведение открыли в банном комплексе на улице 18-й Рабочей. Правоохранители провели проверочную закупку и убедились, что там действительно организован бордель.

«К административной ответственности по статье „Занятие проституцией“ привлечена 26-летняя жительница Кормиловского района. За совершение правонарушения, предусмотренного статьёй „Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией“, к административной ответственности привлечена и администратор банного комплекса», — рассказали в ГУ МВД по Омской области.

В соцсетях появилось видео с задержанной проституткой. Сотрудница борделя рассказала полицейским, что не раз хотела «завязать» со своим занятием, но осталась «из-за меркантильности».

«Я старая стала, меня меньше берут. Молодёжка рулит», — призналась девушка.

Теперь «престарелую» жрицу любви ожидает штраф до 2 тысяч рублей, а администратора банного комплекса — арест до 15 суток. Окончательное решение примут в суде.

Напомним, в мае владелец новосибирского притона рекламировал проституток в интернете.

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