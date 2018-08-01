Экстремальный прыжок с моста продемонстрировал житель Барнаула

Скриншот с канала «инцидент барнаул» на сайте youtube.com

Парень прыгнул в воду почти с 50-метровой высоты — его сняли на видео.

Видеозапись с экстремальным прыжком разместили в группе «Инцидент Барнаул», сопроводив её припиской: «Вот так нынче развлекается молодёжь в Барнауле».

На записи видно, как перелезший через ограждение парень прыгает с Нового моста в воду «солдатиком» с высоты 46 метров.

В комментариях к записи с видеороликом некоторые предположили, что поступок прыгуна не останется безнаказанным.

«Прокуратура заинтересуется и впаяют три года», — высказался один из подписчиков.

Однако большинство комментаторов сочли прыжок опасным. Читателям же напомнили, что повторять подобные трюки не стоит.

Сообщается, что молодой человек не пострадал. Зачем он прыгал в воду, остаётся непонятным.

Напомним, в июле житель Новосибирска разбил голову при прыжке в воду.