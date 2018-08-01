4 балла
+20 °C
Курс ЦБ:
62,56
73,11

Экстремальный прыжок с моста продемонстрировал житель Барнаула

 1 августа, 13:58
подходящие темы
Экстремальный прыжок с моста продемонстрировал житель Барнаула
Скриншот с канала «инцидент барнаул» на сайте youtube.com

Парень прыгнул в воду почти с 50-метровой высоты — его сняли на видео.

Видеозапись с экстремальным прыжком разместили в группе «Инцидент Барнаул», сопроводив её припиской: «Вот так нынче развлекается молодёжь в Барнауле».

На записи видно, как перелезший через ограждение парень прыгает с Нового моста в воду «солдатиком» с высоты 46 метров.

В комментариях к записи с видеороликом некоторые предположили, что поступок прыгуна не останется безнаказанным.

«Прокуратура заинтересуется и впаяют три года», — высказался один из подписчиков.

Однако большинство комментаторов сочли прыжок опасным. Читателям же напомнили, что повторять подобные трюки не стоит.

Сообщается, что молодой человек не пострадал. Зачем он прыгал в воду, остаётся непонятным.

Напомним, в июле житель Новосибирска разбил голову при прыжке в воду.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.11.2017, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
 25.01.2017, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.