Финансисты ожидают роста инфляции в России из-за повышения НДС

Многие финансисты считают, что рост НДС с 18 до 20 % с 1 января 2019 года неминуемо подстегнёт инфляцию в России.

Эта тема на минувшей неделе была одной из основных. 24 июля Госдума приняла закон о повышении ставки НДС, 27 июля закон одобрил Совет Федерации. Причём рост инфляции может произойти уже в 2018 году, до вступления закона в силу.

«Я думаю, что товары длительного пользования, какие-то глобальные покупки, которые в следующем году будут явно дороже, начнут пользоваться повышенным спросом уже сейчас. И инфляция, возможно, скакнёт уже в октябре, ноябре и декабре, особенно на промышленные товары», — отметил директор новосибирского филиала инвестиционного банка БКС Премьер Григорий Сосновский.

По подсчётам кабинета министров, увеличение налога на добавленную стоимость должно увеличивать доходную часть федерального бюджета на 620 млрд рублей ежегодно. При этом в правительстве не согласны с прогнозами о подорожании всего. Там подчёркивают, что группы товаров и услуг социального назначения будут облагаться по льготной ставке 10 %. Сюда входят продукты питания, детские товары, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, периодика и книги.

Но даже с этими группами всё не однозначно, считают экономисты, в них тоже возможен рост цен, косвенно связанный с НДС. Всё покажет 2019 год. Если говорить о том, в нынешней текущей ситуации может предпринять потребитель, то есть одна вполне рабочая рекомендация, говорят эксперты. Касается она ипотеки.

«Повышение инфляции в ближайшие год-полтора — неизбежно. Ключевая ставка ЦБ снижаться не будет, есть риск её увеличения. Поэтому если есть люди, которые планируют взять ипотеку, но рассчитывают на снижение ставки, то сейчас самый лучший момент, для того чтобы все-таки взять ипотеку», — считает Григорий Сосновский.

Те, кто отслеживают ситуацию на рынке недвижимости, согласны с такими расчётами. По их мнению, надо также учитывать ситуацию в строительном секторе. Объёмы ввода жилья продолжают снижаться. Так, в Новосибирске за первые шесть месяцев показатель снизился на 34 %. Это уже сказалось и продолжит сказываться на цене квартир.

«Падение объёмов предложения на рынке повлияет на цены. В общем, ценам некуда деваться, как расти. Этот рост уже есть. За первое полугодие он составил от 3,5 % до 5 %», — отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Напомним, в Новосибирской области опубликованы данные по выдаче ипотечных кредитов за первые пять месяцев этого года, из них следует, что выросли и количество, и объём кредитов — в среднем на 70 %.