Главный тренер «Сибиряка» ушёл с поста по-английски

Евгений Куксевич, занимавший должность главного тренера профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» из Новосибирска и ставший по итогам этого сезона серебряным призёром чемпионата России, покинул свой пост.

Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич, комментируя итоги сезона, отметил, что команде не хватило сил, скамейки и опытных игроков. «Серебро — не потолок для „Сибиряка“, но без травмированных игроков мы сделали всё, что могли», — сказал он.

Сегодня, 1 августа, стало известно, что Евгений Куксевич покинул пост главного тренера.

«Уважаемые болельщики, вот и пришло время перевернуть очередную страницу моей профессиональной деятельности — 10 лет в «Сибиряке», из которых 6 лет в качестве главного тренера! За это время было много пройдено, совершено, достигнуто, завоёвано, как для меня лично, так и для клуба в целом. Спасибо всем, кто болел за нашу команду и приходил на игры. Именно вы разжигали огонь в сердцах игроков, даже в те моменты, когда от нас никто не ждал победы. Благодарю мою семью и друзей, которые верили, поддерживали и были рядом в любой ситуации. И, конечно, спасибо моей команде! С вами мы двигались только вперёд, вместе преодолевали трудности, радовались громким победам и новым достижениям. Каждый из нас был вкладом друг в друга и наше общее дело. Низкий поклон всем вам!

Я не прощаюсь, а говорю: «До новых встреч!!!» — написал спортсмен на своей странице «ВКонтакте».

Сегодня же стало известно, что «Сибиряк» заключил контракт с новым главным тренером команды.

На эту должность назначен Сергей Иванов. Он провёл в составе ПМФК «Сибиряк» больше 200 матчей и забил порядка 150 голов. К тренерской деятельности легендарный спортсмен приступил в начале 2018 года и помог новосибирской команде завоевать серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов УЕФА.

Помощником Сергея Иванова будет Юрий Бутрин.

Напомним, в связи с чемпионатом мира по футболу и победой России над Испанией в июле увеличился наплыв юных новосибирцев в спортивные секции.