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Из-за инфекции в новосибирском лагере следователи возбудили дело

 1 августа, 10:42
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Из-за инфекции в новосибирском лагере следователи возбудили дело
фото с сайта pixabay.com

Нескольких воспитанников лагеря доставили в больницу с инфекционным заболеванием — следователи выясняют причины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заболевания воспитанников детского спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёная республика», сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ведомстве.

Один из воспитанников пожаловался вожатому на плохое самочувствие днём 26 июля, после чего его отвезли в больницу. В ночь на 27 июля заболели ещё несколько детей, их также отправили в медучреждение.

Сейчас работа лагеря приостановлена, он закрыт на карантин. Родители забрали детей из учреждения.

Сообщается, что в учреждении отдыхали более 300 ребятишек.

Напомним, новосибирский детский лагерь временно закрыли из-за инфекции.

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