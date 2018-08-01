Из-за инфекции в новосибирском лагере следователи возбудили дело

Нескольких воспитанников лагеря доставили в больницу с инфекционным заболеванием — следователи выясняют причины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заболевания воспитанников детского спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёная республика», сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ведомстве.

Один из воспитанников пожаловался вожатому на плохое самочувствие днём 26 июля, после чего его отвезли в больницу. В ночь на 27 июля заболели ещё несколько детей, их также отправили в медучреждение.

Сейчас работа лагеря приостановлена, он закрыт на карантин. Родители забрали детей из учреждения.

Сообщается, что в учреждении отдыхали более 300 ребятишек.

Напомним, новосибирский детский лагерь временно закрыли из-за инфекции.