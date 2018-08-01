Коршуны-диверсанты взмыли в небо над Новосибирском

Специалисты предупредили о возможности всплеска авиапроисшествий из-за столкновений с плохо летающими пернатыми, которые только встали на крыло.

В прежние годы коршуны заканчивали свои гнездовые дела в первой декаде июля, но этим летом выводки в отдельных гнёздах ещё только решаются подняться на крыло и взмыть в небо вслед за родителями.

От столкновений с молодыми коршунами то и дело страдают новосибирские автомобилисты, так как пернатые часто пикируют на шоссе, заметив сбитых машинами зверьков, птиц или раздавленных лягушек.

«Гораздо серьёзнее последствия от столкновений с большими птицами самолётов, что учащается именно в августе. Чаще всего виновником попадания птицы в двигатель, в лобовое стекло или фюзеляж самолёта на взлёте или посадке в окрестностях Новосибирска до сих пор был именно коршун», — рассказал известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

К счастью, такие ЧП до сих пор отмечались редко, благодаря специальным мероприятиям по орнитологическому обеспечению безопасности полётов.

Однако коршуны, как и другие большие птицы, могут создавать ситуации по аварийному отключению подачи электроэнергии по магистральным сетям, поскольку не везде ЛЭП оборудованы «птицезащитными» устройствами, которые исключают замыкание проводов при присаживании птицы на опору или провод вблизи неё. Если в таком случае для людей всё заканчивается лишь неприятностями и хлопотами по восстановлению энергоснабжения, то птицы, собственным телом вызвав короткое замыкание, чаще всего погибают на месте.

Специалист отметил, что как в случаях столкновений с самолётами и автомобилями, так и на ЛЭП страдают, как правило, неопытные молодые коршуны — сеголетки.

«Наблюдения показали, что взрослые коршуны способны избегать как механических повреждений, так и ударов тока при обитании в гнездовое время вблизи густых электросетей и даже при гнездовании на опорах ЛЭП. Например, в гнезде в верхней части кроны берёзы вблизи гаражей на стыке улиц Арбузова и Полевой на окраине микрорайона „Щ“ Академгородка коршунам удалось вырастить двух потомков. На днях оба коршунёнка вылетели из гнезда, но ещё долго перелетали с опоры на опору ЛЭП, каким-то чудом избегая столкновений с проводами и ударов током. По-видимому, ещё находясь в гнезде, молодые птицы наблюдали за лавированием родителей в хитросплетении арматуры опор и проводов ЛЭП и как бы заранее были готовы к таким сложностям полёта в городской среде», — продолжает Алексей Яновский.

Следует отметить, что весь жизненный цикл большинства коршунов протекает преимущественно в урбанизированном ландшафте с густой сетью ЛЭП, так как основными источниками корма для них служат пищевые отбросы на помойках и свалках и обитающие там птицы и грызуны, а также ресурсы рыбы на водоёмах, которые тоже освоены людьми.

Кстати, в Новосибирске и его окрестностях коршуны встречаются только с апреля по август. В остальные сезоны года они мигрируют над густонаселёнными регионами, а зимуют в Южной Азии, где царствует антисанитария.

Напомним, в июле утки подрались с ондатрами из-за хлеба в новосибирском Академгородке.