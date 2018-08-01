Арестовали 27 машин: новосибирца заставили рассчитаться с долгами
1 августа, 12:13
были упомянуты
подходящие темы
Сибиряк задолжал больше 130 тысяч рублей — приставы нашли управу на неплательщика.
Как сообщили в УФССП по Новосибирской области, 37-летний житель Новосибирской области долгое время не платил налоги, в итоге у него образовалась внушительная задолженность. Приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть автомобили — грузовики Howo и КамАЗ, а также легковые машины «Лада» и «Лексус».
«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 27 автотранспортных средств, находящихся в собственности должника», — сообщили в УФССП по региону.
Поскольку такая мера на мужчину не подействовала, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на его зарплату и ограничили ему выезд из России. После этого сибиряк полностью рассчитался с задолженностью.
Напомним, в июле «выздоровевший» новосибирец пытался сбежать из больницы от приставов.