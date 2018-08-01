Новосибирцы попали в число лучше всех отдыхающих россиян

Эксперты Aviasales выяснили, что путешественники из Москвы, Петербурга и Новосибирска могут себе позволить самый долгий отдых в России.

В среднем продолжительность отпуска за границей у жителей этих городов составляет от полутора до двух недель. На эти же города приходятся одни из самых высоких средних чеков на перелёт за границу, а также самые роскошные бронирования.

Совсем немного, максимум пять дней, отдыхают путешественники из Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Сочи, Уфы и Самары.

Но в бочке мёда есть и ложка дёгтя. Средняя стоимость авиабилетов по России и за границу в Новосибирске оказалась самой высокой: на внутренние рейсы она составляет 18 968 рублей, а на международные — 26 282.

Высокие цены на перелёты внутри страны также зафиксированы из Екатеринбурга — 14 259 рублей, далее идёт Петербург — 12 260. Что касается стоимости перелётов за границу, то здесь на втором месте Екатеринбург — 25 тысяч рублей, далее идёт Москва — 23 700.

Рейтинг роскошных бронирований этого лета возглавила Москва. Столичная семья из двух взрослых с тремя детьми купила билеты в Афины за 800 тысяч рублей. На втором месте пара из Новосибирска, которая полетит в Дананг за 375 тысяч рублей. Замыкает тройку путешественник из Петербурга. Он летит в Майами за 330 тысяч рублей.

«Однако для роскошности совершенно не нужно лететь в Грецию или во Вьетнам — билеты из Владивостока в Москву стоят почти 100 тысяч рублей», — отмечают эксперты Aviasales.

Единственное, что объединяет всех путешественников из России — это планирование отдыха в последний момент. Большинство россиян покупают билеты максимум за неделю и, соответственно, переплачивают. Однако если доверить поиск авиабилетов боту низких цен, вполне можно было бы летать в отпуск не один раз в году, а два или три.

Напомним, эксперты Aviasales проанализировали количество бронирований авиабилетов на пляжные направления и сравнили его с показателями 2017 года, лидерами роста оказались Хорватия, Франция, Болгария, Кипр и курорты Краснодарского края.