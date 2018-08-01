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Омич пригрозил судом спасателям за освобождение из плена щенка

 1 августа, 13:06
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Омич пригрозил судом спасателям за освобождение из плена щенка
фото с сайта pixabay.com

Гараж жителя Омска пришлось сломать, чтобы спасти собаку, — мужчина требует компенсации ущерба.

Спасатели вскрыли помещение 26 июля — между стенами гаражей в 30-градусную жару застрял трёхмесячный щенок по кличке Томми, сообщает «Омск-Информ». Собака оставалась в плену пять часов.

Как рассказали в ГУ МЧС по Омской области, хозяина гаража рядом не было, а дозвониться до него не получилось.

Спасатели кувалдой проломили отверстие в стене, «перекусили» арматуру гидравлическими ножницами и достали собаку. Узнав о произошедшем, хозяин гаража потребовал возместить ущерб — он оценил его в 30 тысяч рублей. При этом мужчина грозился подать жалобу в суд.

Напомним, в июле застрявшего между бетонными стенами щенка спасли омские пожарные.

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