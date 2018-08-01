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Повезло так повезло: почти 5 миллионов рублей выиграл в лотерею иркутянин

 1 августа, 08:15
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Повезло так повезло: почти 5 миллионов рублей выиграл в лотерею иркутянин
фото с сайта pixabay.com

Житель Приангарья выиграл суперприз лотереи «Гослото» — 4,6 миллиона рублей.

На прошлой неделе суперприз разыгран не был и вырос до 4 631 046 рублей. Эта сумма и досталась счастливому иркутянину 30 июля, сообщает сайт «Столото».

«В полпятого по Москве участник из Иркутска угадал восемь чисел в одном поле и одно — во втором, и выиграл суперприз 126090-го тиража», — говорится в сообщении.

Также известно, что с 23 по 29 июля победителями стали 96 414 участников. Их выигрыш составил 48 612 150 рублей.

Напомним, в апреле житель Барнаула выиграл более 200 млн рублей в лотерею.

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