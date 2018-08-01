Показала трусы и обложила матом новосибирских полицейских дебоширка из Москвы

Транспортные полицейские задержали 32-летнюю жительницу столицы за пьяный дебош в Толмачёво после того, как женщина обматерила посетителей кафе.

Прибывшая в Новосибирск рейсом из Сеула 32-летняя москвичка решила расслабиться после долгого перелёта и не рассчитала дозу. Перебрав с алкоголем и «набравшись храбрости», женщина решила «выплеснуть правду-матку» о присутствующих в кафе аэровокзала.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, громко выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, кричала, не обращая внимания на замечания гостей и работников заведения», — сообщили в пресс-службе УВДТ по СФО.

Нарушительницу общественного порядка задержали в административном порядке и доставили для разбирательств в дежурную часть ЛО МВД в аэропорту Толмачёво, где она продолжила упражняться в своём «красноречии» на сотрудниках полиции. При этом дама вела себя крайне раскрепощённо: сложив ноги на стол, то и дело демонстрировала присутствующим свои трусы, пела песни, смеялась, рыдала и выкрикивала оскорбления в адрес правоохранителей.

В отношении гостьи из столицы сотрудники транспортной полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы направлены в Обской городской суд Новосибирской области.

Напомним, в декабре 2017 года в новосибирском аэропорту Толмачёво женщина в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с бортпроводниками — правоохранители сняли пассажирку с рейса.