Полицейского с огнестрельным ранением головы доставили в томскую больницу
1 августа, 18:49
фото с сайта pixabay.com
В одной из больниц Томска в тяжёлом состоянии находится сотрудник полиции, в медицинское учреждение его доставили с огнестрельным ранением головы.
Как сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на свои источники, сотрудник следственно-оперативной группы дежурной части из-за семейного конфликта пытался свести счёты с жизнью. Произошло всё в среду, 1 августа.
«Мужчине 31 год. Томские следователи по факту случившегося сейчас проводят доследственную проверку», — сообщает издание.
Напомним, 18 июня старший лейтенант следственного отдела МВД по Лангепасу Кристина Стребельцева покончила с собой на рабочем месте, рядом с телом была найдена предсмертная записка.