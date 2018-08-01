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Полицейского с огнестрельным ранением головы доставили в томскую больницу

 1 августа, 18:49
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Полицейского с огнестрельным ранением головы доставили в томскую больницу
фото с сайта pixabay.com

В одной из больниц Томска в тяжёлом состоянии находится сотрудник полиции, в медицинское учреждение его доставили с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на свои источники, сотрудник следственно-оперативной группы дежурной части из-за семейного конфликта пытался свести счёты с жизнью. Произошло всё в среду, 1 августа.

«Мужчине 31 год. Томские следователи по факту случившегося сейчас проводят доследственную проверку», — сообщает издание.

Напомним, 18 июня старший лейтенант следственного отдела МВД по Лангепасу Кристина Стребельцева покончила с собой на рабочем месте, рядом с телом была найдена предсмертная записка.

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