Рисуйте сказочных персонажей и получайте подарки от «Радио Дача»

Каникулы — волшебная пора, когда можно весело и беззаботно заниматься самыми любимыми делами: весь день играть в футбол, купаться и загорать на пляже, читать книги и рисовать красочные картины.

Объединяйтесь всей семьей, вспоминайте ваших любимых героев из сказок и принимайте участие в семейном конкурсе от «Радио Дача Новосибирск».

Весь август вместе со своими детьми воплощайте на бумаге с помощью кисточек и красок, карандашей и фломастеров любимых сказочных персонажей, выкладывайте свои рисунки на сайт www.radiodacha54.ru и получайте в подарок месячную подписку на Storytel — книжный сервис с огромным выбором детских аудиокниг.

Первые 100 зарегистрировавшихся на сайте получат два билета в развлекательно-познавательный центр или контактный зоопарк. Авторы трёх рисунков, набравшие по итогам акции наибольшее количество голосов, получат ценные призы от «Радио Дача» и партнёров проекта.

1 сентября состоится финал проекта — все юные художники будут приглашены на праздник в Центральный парк, где их ждут весёлые конкурсы, шоу мыльных пузырей, аниматоры и много-много подарков и сюрпризов.

Не пропустите сказочный проект на «Радио Дача Новосибирск»!

Срок проведения акции — с 30 июля по 1 сентября. Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.radiodacha54.ru и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/radiodacha54.