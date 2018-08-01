Скорая с пациентом попала в аварию на Большевистской в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой на повороте — пациента, находившегося в машине, увезли прибывшие врачи.

Автомобиль Honda Partner и скорая столкнулись утром 1 августа, об аварии сообщили в соцсетях. ДТП произошло на перекрёстке возле Мелькомбината.

«По предварительным данным, седан начал разворот и не пропустил автомобиль скорой помощи», — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Газель» везла пациента и ехала с включёнными проблесковыми маячками. Больного увезли подъехавшие врачи — он, как и другие участники аварии, не пострадал.

По словам очевидцев, после аварии на Большевистской скопилась внушительная пробка.

Напомним, в июле смертельное ДТП со скорой помощью произошло в Новокузнецке.