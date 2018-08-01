4 балла
+20 °C
Курс ЦБ:
62,56
73,11

Скорая с пациентом попала в аварию на Большевистской в Новосибирске

 1 августа, 11:21
подходящие темы
Скорая с пациентом попала в аварию на Большевистской в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой на повороте — пациента, находившегося в машине, увезли прибывшие врачи.

Автомобиль Honda Partner и скорая столкнулись утром 1 августа, об аварии сообщили в соцсетях. ДТП произошло на перекрёстке возле Мелькомбината.

«По предварительным данным, седан начал разворот и не пропустил автомобиль скорой помощи», — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Газель» везла пациента и ехала с включёнными проблесковыми маячками. Больного увезли подъехавшие врачи — он, как и другие участники аварии, не пострадал.

По словам очевидцев, после аварии на Большевистской скопилась внушительная пробка.

Напомним, в июле смертельное ДТП со скорой помощью произошло в Новокузнецке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 31.07.2016, 10:00 • тест

Тест: велосипедист или тварь дрожащая?

С каждым годом популярность велосипедов как средства передвижения растёт. Наш тест поможет определить, насколько вы хорошо знаете ПДД и умеете ли правильно передвигаться на велосипеде.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.