После страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в торговых центрах Сибири по-прежнему находят нарушения требований пожарной безопасности.

Как заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, нарушения правил пожарной безопасности в регионах Сибири устранены не везде, но, тем не менее, трагических случаев с гибелью людей не произошло.

«Вскрыто длительное бездействие должностных лиц, которые должны осуществлять проверки», — цитирует полпреда Интерфакс.

Так, было зафиксировано несколько пожаров в ТРЦ (в Канске Красноярского края, в Алтайском крае и в Иркутске), при этом в Иркутске при химическом опыте пострадали дети.

По словам Сергея Меняйло, из 285 исков о приостановке работы ТРЦ 145 ещё не рассмотрены. В настоящее время возбуждено 14 уголовных дел, всего же, как отметил замгенпрокурора РФ Иван Семчишин, в Сибири на объектах с массовым пребыванием людей выявлено более 10 тысяч нарушений, и в некоторых случаях они носили «вопиющий характер».

Напомним, всего на системе пожаротушения в ТРЦ «Зимняя вишня» сэкономили порядка 7 млн рублей.