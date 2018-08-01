Восстал из мёртвых через суд ветеран войны из Иркутской области

Ветеран боевых действий перестал получать пособие из-за своей «смерти» — с недоразумением пришлось разбираться в суде.

42-летний ветеран боевых действий в Чечне решил узнать, почему ему не выплачивают ежемесячное денежное пособие. За разъяснениями он обратился в Пенсионный фонд.

Как выяснилось, получать выплату мужчине мешает актовая запись о собственной смерти, которая каким-то образом оказалась в службе ЗАГС Иркутской области. Чтобы её аннулировать, представители государственных органов посоветовали мужчине обратиться в суд.

«В соответствии с положениями статьи „Об актах гражданского состояния“ аннулирование первичной или восстановительной записи акта гражданского состояния производится органом актов гражданского состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу», — объяснили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Ангарский городской суд исследовал материалы дела и аннулировал актовую запись о смерти истца.

Напомним, в июле тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти.