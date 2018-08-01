За финансирование терроризма красноярец отправится в колонию

Житель Красноярска перечислил средства международной террористической организации через платёжный терминал.

Суд рассмотрел уголовное дело 28-летнего жителя Красноярска, которого обвинили в финансировании терроризма, сообщили 1 августа в пресс-службе краевой прокуратуры.

Молодой человек через терминал оплаты перевёл деньги на электронный кошелёк, средства с которого поступают в международную террористическую организацию. Это преступление парень совершил ночью 19 октября 2016 года.

Известно, что мужчина не признал вину как во время предварительного следствия, так и в суде.

«Приговором суда от 30 июля подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, в июле новосибирца обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.