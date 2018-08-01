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За истязание ребёнка наказали жителя Кемеровской области

 1 августа, 17:12
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За истязание ребёнка наказали жителя Кемеровской области
фото с сайта pixabay.com

Отец бил ребёнка ремнём, чтобы тот «вырос нормальным человеком», — ему дали условный срок.

43-летнего жителя одного из сёл Промышленновского района Кемеровской области признали виновным в истязании — с сентября 2017 года по май 2018 года он бил своего сына ремнём, а в последний раз ударил его кулаком, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

«Следствию мужчина пояснил, что делает он так для того, чтобы сын вырос нормальным человеком, а это воспитание. Он рассказал, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как тот хулиганил и плохо себя вёл», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина злоупотреблял спиртным и избивал ребёнка, находясь в нетрезвом состоянии. При этом воспитанием мальчика он занимался один — его жена умерла в апреле.

Суд назначил мужчине наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Напомним, в июле кемеровчанину предъявили обвинение в истязании ребёнка.

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