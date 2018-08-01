Завершилось расследование в отношении семерых обвиняемых по делу «Зимней вишни»

СК сообщил о завершении расследования в отношении семерых фигурантов уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

В зависимости от роли каждого выдвинуты разные обвинения: нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; халатность.

На скамье подсудимых окажутся генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, гендиректор этого юридического лица Надежда Судденок, охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, электромонтёр охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, а также начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин.

«В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Расследование в отношении ещё четверых обвиняемых продолжается», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее стало известно, что адвокаты потерпевших по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» планируют остановить снос торгового центра. Дело в том, что ознакомление с материалами уголовного дела ещё не началось, а главный вещдок будет уничтожен. Это сделает невозможным проведение дополнительных, повторных или новых экспертиз.

Напомним, следователи установили, что на системе пожаротушения в ТРЦ «Зимняя вишня» сэкономили порядка 7 млн рублей.