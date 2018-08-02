Алтайский край попал в рейтинг самых «больных» регионов из-за ядерных взрывов

В министерстве здравоохранения Алтайского края объяснили, почему регион возглавил список субъектов РФ по количеству зафиксированных болезней по итогам 2017 года.

Как сообщил RT, Минздрав опубликовал список регионов России, в которых зафиксировано наибольшее количество болезней в 2017 году. Самой «здоровой» оказалась Кабардино-Балкария, где на 100 тысяч населения пришлось 95 473,8 заболевания, а первое место по числу болезней занял Алтайский край — выявлено 253 429,5 заболевания. При этом в среднем по России зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения.

В минздраве Алтайского края высокую заболеваемость объяснили несколькими факторами.

«Негативное влияние на здоровье населения оказывают радиоактивное загрязнение окружающей среды вследствие серии мощных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и падения на территорию края фрагментов вторых ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома Байконур», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

В целом уровень заболеваемости среди жителей Алтайского края в 1,6 раза выше, чем по стране. Особенно выделяются болезни органов пищеварения и эндокринные заболевания (в два раза выше, чем в среднем по России), болезни системы кровообращения (1,7 раза) и новообразования (1,4 раза).

Напомним, Алтайский край также попал в рейтинг самых бедных семей с детьми среди сибирских регионов.