Американцы разместили Бугринский мост и НОВАТ на косметике

Бренд Kiehl’s, который более 160 лет назад основал русский эмигрант, выпустил набор косметики и украсил его достопримечательностями Новосибирска.

На коробке с набором изображены Бугринский мост, театр оперы и балета и здание Технопарка.

Косметика выпущена ограниченным тиражом, и приобрести её в данный момент уже невозможно. Американский бренд выпустил серию косметики, посвящённую восьми российским городам. Первые два, естественно, Москва и Санкт-Петербург. В линейке остальных оказался и Новосибирск.

На упаковке набора косметики уместились Бугринский мост, НОВАТ, здание Технопарка, самолёт, пробирка и хоккеист. Остаётся загадкой, почему хоккеист? Видимо, американские «шпионы» выяснили, что в столице Сибири очень любят хоккей.

В набор входят кремы и прочие женские «радости».

Компания Kiehl’s была основана в 1851 году как аптечный магазин. В 1921 году к разработкам компании был привлечён русский эмигрант Ирвинг Морс, изучавший фармакологию и дерматологию. Именно благодаря его усилиям были созданы многие фирменные продукты, которые остаются востребованными и по сей день.

Напомним, в 2016 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил изобразить Бугринский мост на купюре 2000 рублей.