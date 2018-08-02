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Пропавшую девочку с татуировкой нашли мёртвой под Новосибирском

 2 августа, 19:04
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Пропавшую девочку с татуировкой нашли мёртвой под Новосибирском
фото из группы «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте»

15-летнюю школьницу, которую искали с конца июня, обнаружили мёртвой.

Тело старшеклассницы Анастасии Терентьевой нашли в Искитимском районе.

О результате поисков пропавшей сообщили 2 августа в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Девушка ушла из дома в Искитиме 29 июня, с тех пор о ней не было ничего известно.

«Искренние соболезнования родным и близким», — написали в группе.

Напомним, в июле тело новосибирского подростка нашли в горах Сочи.

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