Пропавшую девочку с татуировкой нашли мёртвой под Новосибирском

15-летнюю школьницу, которую искали с конца июня, обнаружили мёртвой.

Тело старшеклассницы Анастасии Терентьевой нашли в Искитимском районе.

О результате поисков пропавшей сообщили 2 августа в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Девушка ушла из дома в Искитиме 29 июня, с тех пор о ней не было ничего известно.

«Искренние соболезнования родным и близким», — написали в группе.

Напомним, в июле тело новосибирского подростка нашли в горах Сочи.