Эксперты назвали причины гибели людей в «Зимней вишне»

После обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.

Речь идёт о начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергее Генине и руководителе службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрее Бурсине.

В разговоре с ТАСС профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС России (АГПС) Сергей Назаров отметил, что впервые в СССР и в современной России пожарному за спасение человека вменяют в вину халатность. Дело в том, что Сергей Генин в задымлённом здании торгового центра на четвёртом этаже смог обнаружить живого человека — Михаила Трусова.

Эксперт считает, что, учитывая сильное задымление, особенности конструкции здания и полное отсутствие информации о количестве и местонахождении людей, пожарные были сильно ограничены в своих действиях.

Профессор кафедры пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки АГПС Владимир Теребнев и бывший директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых считают, что нет нормативов, которые бы могли позволить обвинить Сергея Генина, поскольку он находился в экстраординарной ситуации.

Причиной гибели людей во время пожара в торговом центре, по мнению профессора Назарова, стали отсутствие системы оповещения о пожаре и закрытые эвакуационные выходы.

«По закону Госпожнадзор должен за три дня предупредить о проверке. За это время можно включить и систему оповещения и открыть эвакуационные выходы. Самое страшное это то, что из-за этих двух нарушений погибло столько людей», — отметил Сергей Назаров.

Напомним, СК сообщил о завершении расследования в отношении семерых фигурантов уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».