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Ихтиандр из сибирского заповедника двинулся на север

 2 августа, 13:56
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Ихтиандр из сибирского заповедника двинулся на север
стоп-кадр с видео, опубликованного на сайте Саяно-Шушенского заповедника

Снежный барс с необычным именем начал осваивать северные территории в Саяно-Шушенском заповеднике.

Как сообщает пресс-служба организации, ирбису, обитающему на территории заповедника и способному переплыть водохранилище, «принадлежит» 200 квадратных метров угодий, однако ещё с зимы специалисты обнаруживают следы барса за пределами этого участка.

«Установка фоторегистраторов „по следу“ показала, что действительно животное стало осваивать северные участки заповедника. Видеоролики демонстрируют, что снежный барс способен перемещаться по заповедным тропам в круглосуточном режиме — ему не страшна тёмная ночь, не пугают сумерки, не мешает летний зной», — уточнили специалисты.

Сейчас Ихтиандр является единственным снежным барсом, чьё присутствие на территории Саяно-Шушенского заповедника достоверно установлено. При этом тремя годами ранее здесь обитала целая группа этих животных — помимо Ихтиандра, это были пожилой самец Монгол и самка с тремя котятами. Вскоре самка погибла, попав в браконьерскую петлю, а котята не смогли выжить без матери. Предполагается, что Монгол погиб от старости — в этом году ему бы исполнилось 18 лет.

Напомним, фоторегистраторы в Алтайском заповеднике помогли обнаружить старейшего снежного барса по кличке Хоргай.

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