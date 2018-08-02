Из-за коровы погибла пассажирка «Тойоты» на новосибирской трассе

Автомобиль с двумя женщинами столкнулся с коровой на трассе — пассажирка погибла, водитель попала в больницу.

Авария произошла около 23:00 1 августа, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Автомобиль «Тойота Функарго» врезался в корову на 65-м километре автодороги Кочки — Каргат — животное стояло на проезжей части.

В результате ДТП на месте скончалась 89-летняя пассажирка иномарки. 57-летняя водитель машины обратилась в медучреждение с травмой головы.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, в июле лось попал под КамАЗ у новосибирского Экспоцентра.