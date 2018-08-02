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Лабораторию новосибирского Хайзенберга накрыла полиция

 2 августа, 13:24
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Лабораторию новосибирского Хайзенберга накрыла полиция
фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД НСО

Рабочего задержали с запрещённым веществом — вскоре поймали и торговца наркотиками.

Экскаватор с рабочим остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по НСО вместе с инспекторами ГИБДД в ходе отработки оперативной информации. В пачке сигарет у мужчины обнаружили 50 граммов амфетамина, сообщили в региональном ГУ МВД.

В течение суток после этого полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков — 33-летнего новосибирца. Дома у него нашли более 17 граммов амфетамина и деньги, полученные от его продажи. Также выяснилось, что в одном из районов области мужчина содержал лабораторию по производству запрещённого вещества.

«В ходе обыска полицейскими были изъяты лабораторная посуда и оборудование — стеклянные колбы, пробирки, мерные стаканы, градусники, канистра с жидкостью, а также два керамических кувшина с уже приготовленным амфетамином. Общая масса изъятого вещества составила около двух килограммов», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Наркотик мужчина сбывал «из рук в руки».

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили и в отношении водителя экскаватора — за незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере.

Напомним, в июле новосибирские полицейские задержали дуэт наркоторговцев из села.

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