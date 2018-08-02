1 балла
+10 °C
Курс ЦБ:
63,14
73,42

Мальчика-маугли на Урале пять лет не выпускали из дома

 2 августа, 19:10
были упомянуты
подходящие темы
Мальчика-маугли на Урале пять лет не выпускали из дома
фото с сайта pixabay.com

СК начал проверку после сообщений о ненадлежащем обращении с ребёнком в семье, проживающей в Каменске-Уральском.

«В обязательном порядке будет проверено, насколько полно и своевременно принимались меры со стороны должностных лиц соответствующих органов системы профилактики по проверке условий жизни и воспитания 16-летнего подростка, будут установлены обстоятельства и причины сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

РИА Новости сообщает, что ребёнок ходил в школу только первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение. В результате мальчик пять лет не выходил из двора своего частного дома и ни с кем не общался. Местные СМИ уже прозвали затворника Маугли.

Местные полицейские сообщили, что работа с семьёй велась. Так, 16 июня мальчик должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского. Когда ребёнок не явился в назначенный день, его мать привлекли к ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Комсомольская правда» пообщалась с матерью ребёнка. По её словам, сын занимается физкультурой, у него есть друзья, а в школе он не учится, потому что не может нормально сидеть из-за сколиоза.

«Мы получаем образование по семейной системе. То есть изучаем необходимую литературу, а потом сдаём зачёты в школе. В последнее время не сдавали, потому что сын был не готов. Сейчас уже догнал сверстников и вот-вот пойдёт на экзамены», — утверждает женщина.

Напомним, в Кемеровской области отец бил ребёнка ремнём, чтобы тот «вырос нормальным человеком», — ему дали условный срок.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
самое популярное
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.