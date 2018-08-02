Мальчика-маугли на Урале пять лет не выпускали из дома

СК начал проверку после сообщений о ненадлежащем обращении с ребёнком в семье, проживающей в Каменске-Уральском.

«В обязательном порядке будет проверено, насколько полно и своевременно принимались меры со стороны должностных лиц соответствующих органов системы профилактики по проверке условий жизни и воспитания 16-летнего подростка, будут установлены обстоятельства и причины сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

РИА Новости сообщает, что ребёнок ходил в школу только первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение. В результате мальчик пять лет не выходил из двора своего частного дома и ни с кем не общался. Местные СМИ уже прозвали затворника Маугли.

Местные полицейские сообщили, что работа с семьёй велась. Так, 16 июня мальчик должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского. Когда ребёнок не явился в назначенный день, его мать привлекли к ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Комсомольская правда» пообщалась с матерью ребёнка. По её словам, сын занимается физкультурой, у него есть друзья, а в школе он не учится, потому что не может нормально сидеть из-за сколиоза.

«Мы получаем образование по семейной системе. То есть изучаем необходимую литературу, а потом сдаём зачёты в школе. В последнее время не сдавали, потому что сын был не готов. Сейчас уже догнал сверстников и вот-вот пойдёт на экзамены», — утверждает женщина.

Напомним, в Кемеровской области отец бил ребёнка ремнём, чтобы тот «вырос нормальным человеком», — ему дали условный срок.