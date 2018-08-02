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На расчистку площадки под четвёртый мост в Новосибирске объявили конкурс

 2 августа, 11:05
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На расчистку площадки под четвёртый мост в Новосибирске объявили конкурс
фото с сайта pixabay.com

На работы в районе строительства четвёртого моста объявлен тендер, максимальная цена контракта — почти 350 миллионов рублей.

ГКУ «Мост» объявило конкурс на выполнение монтажных работ в районе места строительства четвёртого моста через Обь, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на документы тендера.

До конца 2018 года на месте будущей стройки необходимо ликвидировать лес, срезать кустарник, организовать водопровод и канализационные коллекторы, разобрать асфальтобетонное покрытие и выполнить другие работы. Максимальная цена контракта — 341,4 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 27 августа.

Напомним, в декабре 2017 года в Москве подписали соглашение о строительстве четвёртого моста в Новосибирске.

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