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Не смог разговорить собаку полицейский в Кемерове

 2 августа, 07:45
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Не смог разговорить собаку полицейский в Кемерове
фото с сайта pixabay.com

Кузбасский полицейский не смог провести профилактическую беседу с собакой — по его мнению, та не обладает «осознанием себя и своего места в мире».

На развлекательном сайте Pikabu появилось фото отчёта участкового Ленинского отдела полиции от 10 июня, в котором описывается забавный случай. В документе сообщается, что в дежурную часть поступила жалоба на сторожевую собаку — на Октябрьском проспекте, 99А, у дома лает пёс и не даёт спать местным жителям.

Участковый доложил: опросить заявителя он не смог, так как тот не отвечал на телефонные звонки. Страж порядка также объяснил, почему не пообщался с другим участником инцидента — собакой.

«Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире», — пояснил полицейский.

Удовлетворило ли такое объяснение жалобщика, неизвестно.

Напомним, в июле на крыше офисной новостройки закрыли собаку.

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