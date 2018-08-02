Ночь с заморозками ожидает новосибирцев в конце недели

Холодную ночь на пятницу и тёплую субботу пообещали жителям НСО синоптики.

Августовская погода продолжает удивлять новосибирцев контрастами — как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, кратковременное похолодание сменится недолгим теплом.

«Холодный атмосферный циклон с севера пришёл в Новосибирскую область — в ночь на пятницу в северных районах возможны заморозки до 0...- 2 градусов. Похолодание кратковременное — заморозки только на одну ночь, после этого через Урал будет смещаться облачный массив с тёплой воздушной массой — он принесёт нам тёплую погоду в субботу. Но постепенно ветер усилится, и в воскресенье вечером мы ждём холодного фронта», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным синоптиков, в пятницу, 3 августа, в Новосибирске ожидается небольшая облачность. Ночью ветер северный, днём — юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночная температура составит +7...+9 градусов, дневная — +20...+22 градуса.

В ночь на субботу, 4 августа, будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днём его порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью ожидается +11...+13 градусов, днём — +23...+25 градусов.

Днём в воскресенье, 5 августа, похолодает до +20...+22 градусов, ночная температура составит +13...+15 градусов. Юго-западный ветер будет переходить на северо-западный и подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Напомним, туруханские холода скоро уйдут от новосибирцев к монголам.