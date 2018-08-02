Новокузнецкая стела убила водителя фуры

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В Кузбассе водитель фуры протаранил стелу с названием города — от удара мужчина скончался на месте.

Фура DAF врезалась в 12-метровую стелу «Новокузнецк» на въезде в город со стороны деревни Костенково. ДТП произошло 2 августа около 09:30, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил ДТП», — рассказали в ведомстве.

На место аварии прибыли руководители органов внутренних дел, следственно-оперативная группа, а также экипажи ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП попало на видеозапись, на которой видно, что машина движется прямиком на стелу.

Напомним, в июле во врезавшейся в столб «Тойоте» погиб омич.