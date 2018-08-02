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Новосибирцы остановили снос старейшего кинотеатра

 2 августа, 15:05
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Новосибирцы остановили снос старейшего кинотеатра
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Первый звуковой кинотеатр в городе «Металлист» начали сносить — новосибирцы встали на защиту здания.

Сейчас работа эвакуатора остановлена, сообщают подписчики одной из групп соцсети «ВКонтакте». К зданию кинотеатра по адресу Римского-Корсакова, 1/1, подъехали правоохранители.

«Инициативная группа, узнав о работах, вызвала полицейских», — рассказали в соцсети.

Известно, что здание является памятником архитектуры. По данным сайта «Архитектура Новосибирска», кинотеатр начал работать 22 октября 1932 года, но в последние годы пустовал. Свободные помещения арендовали частные предприниматели.

Чем закончится битва за кинотеатр, пока непонятно.

Напомним, в июле в центре Новосибирска обещали снести 63 незаконно установленных гаража.

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