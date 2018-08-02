Новый гейзер забил на правобережье Новосибирска
2 августа, 12:05
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
В Заельцовском районе прорвало трубу с горячей водой — видео появилось в соцсетях.
Авария произошла на улице Кропоткина 2 августа, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
«Поток бежит по дороге», — лаконично сообщили подписчики.
Комментаторы назвали место ЧП «проклятым» — они вспомнили, что здесь несколько лет не могли достроить дом. А некоторые пользователи соцсетей, наоборот, восхитились зрелищем, которое открылось очевидцам аварии.
«Реально красиво», — написала одна из комментаторов.
Напомним, в июле на площади Будагова в Новосибирске образовалась река.