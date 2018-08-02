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Представительство Фонда президентских грантов открыли в Новосибирске

 2 августа, 12:27
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Представительство Фонда президентских грантов открыли в Новосибирске
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Для более качественной поддержки социально ориентированных проектов НКО в Новосибирске открыли представительство Фонда президентских грантов.

Решение было принято после форума социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, который прошёл в Новосибирске в мае. Приехавшие на мероприятие эксперты и общественники из 21 региона страны высоко оценили работу, которая проводится в области по поддержке гражданского общества, пишет «Российская газета».

«Активные граждане, участники НКО — главная ценность и ресурс Новосибирской области, а развитый общественный сектор — её стратегическое преимущество», — отметил глава области Андрей Травников.

Так, в 2017 году более 200 проектов НКО в регионе получили гранты из областного бюджета на общую сумму порядка 60 млн рублей. Также организации участвовали в двух конкурсах Фонда президентских грантов, победить удалось 67 НКО, их проекты получили 135,2 млн рублей.

«Новосибирск — это подлинный центр общественной жизни, регион, который традиционно отличается и высоким уровнем проектной культуры, и инициативой. Более того, если брать прошлый год, то у нас огромное количество проектов получило поддержку. Думаю, эта динамика будет только лучше», — сказал гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Кстати, в июле стартовал очередной конкурс фонда, его победители будут объявлены не позднее 1 ноября 2018 года. А с 23 по 25 октября новосибирские общественники и фонд планируют провести Российско-немецкий культурно-деловой форум.

По словам Андрея Травникова, одно из важнейших преимуществ Новосибирской области — близость к странам Юго-Восточной Азии, но не менее важным он считает развитие экономических взаимоотношений с европейскими государствами, в частности с Германией, где, как и в Новосибирске, работает большое количество инновационных компаний.

Отметим, что открылось представительство фонда на улице Нижегородской, 6а, на пятом этаже.

Напомним, субсидию в размере 14 млн рублей получит Новосибирский музыкальный театр, её направят на постановку спектаклей на итальянскую тематику.

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