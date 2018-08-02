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Российско-немецкий форум в Новосибирске соберёт более 500 участников

 2 августа, 14:09
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Российско-немецкий форум в Новосибирске соберёт более 500 участников
фото с сайта pixabay.com

В конце октября в Новосибирске состоится Российско-немецкий культурно-деловой форум, ожидается, что его участниками станут более 500 человек.

В город приедут главы сибирских регионов, представители обеих палат парламента России, руководители банков, учёные, представители инвестиционных компаний и предприниматели обеих стран, общественные организации, занимающиеся развитием двусторонних отношений, и так далее.

«Когда на высшем уровне мир сотрясают противостояния, конфликты и санкции — на региональном уровне благодаря общественной дипломатии происходит кооперация и создание партнёрств. Ежедневно работая, бизнес, общественники, учёные и творческая интеллигенция вносят свой вклад в развитие государств, регионов, городов и конкретных организаций», — отмечают организаторы форума.

Общая сумма расходов на проведение форума составит почти 5 млн рублей, причём более 3,2 млн предоставил Фонд президентских грантов.

Отметим, что сейчас в России работает пять тысяч предприятий с участием немецкого капитала, 200 из них находятся в Сибири. А товарооборот сибирских регионов с Германией в 2017 году составил 1,5 млрд рублей.

Согласно последней переписи населения немцы являются вторым по численности народом в Новосибирской области и Алтайском крае.

По словам главы Новосибирской области Андрея Травникова, одно из важнейших преимуществ региона — близость к странам Юго-Восточной Азии, но не менее важным он считает развитие экономических взаимоотношений с европейскими государствами, в частности с Германией, где, как и в Новосибирске, работает большое количество инновационных компаний.

Напомним, для более качественной поддержки социально ориентированных проектов НКО в Новосибирске открыли представительство Фонда президентских грантов.

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