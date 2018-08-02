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Сибирячки дали чиновникам клятву не рожать

 2 августа, 14:33
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Сибирячки дали чиновникам клятву не рожать
стоп-кадр с видео «Клятва Комитету образования от мам Улан-Удэ»

Отчаявшиеся жительницы Улан-Удэ записали видеообращение чиновникам, пообещав не рожать с января по май, чтобы «не создавать дополнительных проблем».

Видеоролик был снят возле крыльца администрации Советского района, где находится комитет по образованию города, и опубликован на YouTube.

«Мы, родители детей, не получивших путёвки по достижению трёхлетнего возраста, торжественно клянёмся не рожать детей с января по май, чтобы не создавать дополнительных проблем занятому комитету по образованию», — заявили женщины в ролике.

Также они поклялись «ходить на работу и работать с ребёнком до школы, чтобы исправно пополнять казну города», «не требовать строительства новых садов, чтобы было место для новых торговых центров и многоэтажек», «водить детей в частные детские сады и сесть на безбелковую диету». Последние кадры видео они сопроводили надписью «это ещё не конец».

Напомним, в апреле в Новосибирске предложили исключать малышей-прогульщиков из детсадов, чтобы отдать освободившиеся места тем, кто в них действительно нуждается.

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