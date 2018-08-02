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Успенский и «Союзмультфильм» заключили сделку по «Простоквашино»

 2 августа, 08:23
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Успенский и «Союзмультфильм» заключили сделку по «Простоквашино»
фото из паблика «союзмультфильм» в соцсети «вконтакте»

Писателю Эдуарду Успенскому и «Союзмультфильму» удалось договориться об использовании оригинальных сценариев мультфильмов о «Простоквашино».

Конфликт длился почти полтора года, сообщает «Комсомольская правда». Студия начала выпуск продолжения «Простоквашино», ссылаясь на то, что ей принадлежат права на дядю Фёдора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и всех остальных героев мультфильмов. Писатель же считал, что продолжение без использования его литературной основы не имеет права на существование.

В результате сторонам удалось договориться. Знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», десяти ещё не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино», сообщает РИА Новости.

В конце мая председатель правления студии Юлиана Слащёва сообщала журналистам, что Эдуард Успенский как от старого, так и от нового «Простоквашино» получит почти 9 млн рублей авторских отчислений, а за выкуп десяти историй про «Простоквашино», написанных после последней экранизации, было предложено 5 млн рублей.

«Это был долгий переговорный процесс. Я уверена, что сам Эдуард Николаевич точно так же, как его близкие, родные, окружение, заинтересован в том, чтобы его дело жило. А это можно сделать, используя его литературные произведения в новых сериях „Простоквашино“. Обе стороны хотели договориться. И, к счастью, смогли», — рассказала Юлиана Слащёва.

Напомним, премьера первой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась в начале апреля, посвятили её памяти Олега Табакова.

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