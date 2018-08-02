Выпавшая из окна девушка разбилась насмерть в Новосибирске
2 августа, 17:36
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Из окна высотки в Октябрьском районе выпала школьница — девушка ударилась о перила и умерла.
Трагедия произошла на улице Высоцкого — девушка выпала из окна дома № 25, сообщили 2 августа в соцсетях. На место происшествия прибыли врачи, но им осталось лишь зафиксировать смерть подростка.
Очевидцы трагедии рассказали, что девушка оставила на балконе свои вещи — рюкзак и телефон.
«На месте работают сотрудники полиции, они выясняют причины трагедии», — сообщили в соцсетях.
Напомним, в июле шестилетний мальчик выпал из окна высотки в Кемерове.