Циркового педагога судят в Барнауле из-за травмы девочки-гимнастки

Перед судом в Барнауле предстанет педагог цирковой студии «Арлекино» — за травму ребёнка ей грозит до одного года лишения свободы.

ЧП произошло в декабре 2017 года. В студии проходило индивидуальное занятие на воздушном кольце. Десятилетняя воспитанница имела пятилетний опыт и, видимо, понадеявшись на это, педагог не прикрепила страховочный трос.

«В качестве страховочного элемента использовались расстеленные на полу сцены гимнастические маты, толщиной десять сантиметров каждый, которые не могли обеспечить безопасность в случае падения», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В результате девочка сорвалась с высоты почти полутора метров. Ребёнок получил тупую травму позвоночника и компрессионный перелом нескольких позвонков.

Расследование шло по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения.

Напомним, в июне в Казани во время представления «Слоны и тигры» от цирковой династии из Италии Togni произошло ЧП — страус напал на людей.