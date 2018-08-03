Едва не обрушил остановку на пассажиров «Бумер» в Новосибирске

Автомобиль влетел в остановочный павильон, тот надломился — есть пострадавшие.

Автомобиль BMW снёс дорожный знак и врезался в остановку «Мелькомбинат» на улице Большевистской. ДТП произошло утром 3 августа, сообщили в соцсетях.

«От удара конструкция надломилась и едва не упала на стоявших рядом людей. Сам же автомобиль получил сильные повреждения передней части», — рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машина двигалась на высокой скорости. Одна из подписчиц соцсетей рассказала, что в ДТП пострадал мужчина, который находился на остановке, — по его голове текла кровь. Другие свидетели аварии сообщили, что пострадали двое — пешеход и продавец киоска.

Очевидцы предположили, что «Бумер» пошёл на обгон. По другой версии, водитель уходил от столкновения с «Маздой», которая разворачивалась на перекрёстке. По словам свидетелей, мужчина за рулём BMW был трезв.

Напомним, сегодня, 3 августа, на этом же месте очевидцы спасли новосибирца из горящей машины.