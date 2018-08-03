Экс-начальника кузбасского МЧС госпитализировали из СИЗО

Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО.

Александра Мамонтова ранее арестовали по ходатайству следствия до 25 сентября, в пятницу, 3 августа, должны рассмотреть жалобу на продление его ареста.

«К нам справка о его госпитализации пришла. Заседание, назначенное на сегодня, состоится, на нём будет решено, будет ли оно проходить без его участия», — рассказали ТАСС в Кемеровском областном суде.

«Газета Кемерова» сообщает, что арестованный начал жаловаться на боли в животе. В итоге его пришлось прооперировать. Сейчас обвиняемый проходит лечение.

Следствие считает, что Александр Мамонтов не запланировал и не провёл в 2017–2018 годах в «Зимней вишне» проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Также его обвиняют в растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства.

Напомним, после обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.