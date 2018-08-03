5 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
63,14
73,42

Экс-начальника кузбасского МЧС госпитализировали из СИЗО

 3 августа, 11:58
подходящие темы
Экс-начальника кузбасского МЧС госпитализировали из СИЗО
фото с сайта pixabay.com

Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО.

Александра Мамонтова ранее арестовали по ходатайству следствия до 25 сентября, в пятницу, 3 августа, должны рассмотреть жалобу на продление его ареста.

«К нам справка о его госпитализации пришла. Заседание, назначенное на сегодня, состоится, на нём будет решено, будет ли оно проходить без его участия», — рассказали ТАСС в Кемеровском областном суде.

«Газета Кемерова» сообщает, что арестованный начал жаловаться на боли в животе. В итоге его пришлось прооперировать. Сейчас обвиняемый проходит лечение.

Следствие считает, что Александр Мамонтов не запланировал и не провёл в 2017–2018 годах в «Зимней вишне» проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Также его обвиняют в растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства.

Напомним, после обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.