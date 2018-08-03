Козу-бедолагу и собаку-спасателя вытащили из колодца в Новосибирске

стоп-кадр с видео «Спасение козы и собаки из колодца»

Домашняя коза просидела в ловушке всю ночь, помочь ей попыталась собака — в итоге животных пришлось вызволять местным спасателям.

Инцидент произошёл сегодня утром, 3 августа, в частном секторе Заельцовского района. Как отмечают в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», домашняя коза убежала и потерялась ещё накануне вечером, как выяснилось, она провалилась в открытый колодец, расположенный на одном из частных участков.

«Самое трогательное в этой истории то, что козу сегодня утром обнаружила пробегавшая мимо собака и, услышав её блеяние, героически бросилась в яму, чтобы поддержать бедное животное», — отмечается в группе.

Вскоре хозяйка собаки обнаружила двух сидящих в яме животных и связалась со спасателями. Приехавшие спасатели осмотрели трёхметровый колодец, при помощи альпснаряжения и лестницы спустились вниз и подняли животных из колодца.

К тому моменту нашлась хозяйка убежавшей козы. Обе женщины получили своих питомцев.

Напомним, накануне на новосибирской трассе погибла пассажирка иномарки из-за коровы.