Новосибирский десантник напал с монтировкой на водителя в День ВДВ

Информация о конфликтах между десантниками и горожанами продолжает поступать: на этот раз пострадал водитель, чья езда не понравилась вэдэвэшнику.

О столкновении с праздновавшим День ВДВ десантником водитель пострадавшего авто написал в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, грейдер, за рулём которого сидел мужчина в форме десантника, двигался на «красный» со стороны Винаповского моста в сторону улицы Немировича-Данченко по второй полосе. Мужчине не понравился выезд водителя легковушки, после чего десантник стал прижимать его к отбойнику. Затем он вышел с метровой монтировкой из грейдера, стал ею размахивать, сломал руками зеркало и двинулся дальше.

Водитель иномарки догнал вэдэвэшника, но диалога с ним не получилось. Вскоре к ним подъехал мужчина на «Лексусе» и уговорил автохама уехать домой.

«На место были вызваны сотрудники ДПС, но они не приехали. Поехали сами в полицию, но там никого не оказалось, кроме дежурного, который ничего не смог сделать», — добавил водитель пострадавшей машины.

Напомним, о другом конфликте с десантником в День ВДВ сообщила накануне жительница Новосибирска; по её словам, мужчина в форме попытался украсть арбузы, а затем напал на неё и едва не вывернул руку.