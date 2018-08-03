Никто, кроме нас: новосибирский вэдэвэшник напал на продавца арбузов

В День ВДВ в Новосибирске десантник попытался украсть арбузы, а затем напал на женщину-продавца.

Женщина, пострадавшая от действий новосибирского десантника, поделилась в соцсетях подробностями истории, которая произошла с ней в День ВДВ. По её словам, неизвестный в форме десантника попытался украсть арбузы из её палатки в Ленинском районе, а затем напал на неё.

«Я стала свидетелем и жертвой того, как отмечают день ВДВ ненормальные люди. Они подъехали к торговым точкам, где продают овощи и фрукты, открыли багажник „Хонды“ и начали без спроса грузить арбузы. Их действия можно квалифицировать как кражу. В машине находились четверо мужчин и одна женщина. На моё замечание прекратить кражу мужчина толкнул меня изо всех сил на землю и начал выворачивать мне руки», — рассказала Феруза Банникова.

К месту происшествия вскоре прибыл участковый, который вызвал наряд полиции. Однако никакого наказания со стороны полиции для десантника не последовало.

«Сотрудник полиции в машине общался с гражданином, который на меня напал с кулаками. Далее мужчина вышел из машины сотрудника и сказал вслух: „Ребята, всё нормально, я всё решил“», — добавила пострадавшая женщина.

Её же попросили проехать в отдел, но заявление по прибытии туда принимать не стали.

«Почему этим людям в день ВДВ всё позволено, и они остаются безнаказанными? Сколько можно терпеть?» — возмутилась Феруза Банникова.

Напомним, в Новосибирске пара молодых курильщиков напала на женщину, которая сделала им замечание, а затем потушила их сигареты.